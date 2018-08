Leichter Rückgang gegenüber 2015

Firmen gaben 2016 über zehn Prozent ihrer Investitionen für Umweltschutz aus

Wiesbaden (AFP) - Deutschlands Unternehmen haben im Jahr 2016 mehr als zehn Prozent ihrer Investitionen in den Umweltschutz gesteckt. 8,4 Milliarden Euro von insgesamt rund 80 Milliarden Euro gaben sie für Umweltschutzmaßnahmen aus, etwa in Anlagen zur Verringerung des Schadstoffausstoßes, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Das war ein leichter Rückgang um 2,1 Prozent gegenüber dem Jahr 2015.

Aufgehende Sonne über einem Schornstein © AFP

Mehr als Drittel der Gelder für den Umweltschutz (3,1 Milliarden Euro) wurde in die Verbesserung der Abwasserwirtschaft investiert, beispielsweise in Kläranlagen. Dahinter folgt mit 2,7 Milliarden Euro der Klimaschutz, zu dem neben der Nutzung erneuerbarer Energien auch Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz gehören.