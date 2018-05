Neuer Firmenstandort in Los Angeles

Flixbus expandiert in die USA

München (AFP) - Flixbus expandiert in die USA. Ab Ende Mai starte in Zusammenarbeit mit US-Buspartnern ein Fernbusnetz in zunächst drei Bundesstaaten, teilte das Unternehmen am Dienstag (Ortszeit) am neuen Firmenstandort in Los Angeles mit. Außer in Kalifornien werden die Busse künftig auch in Arizona und Nevada fahren, erreichbare Ziele sind neben Los Angeles auch Las Vegas, San Diego und Phoenix.

Flixbus expandiert in die USA © AFP

Weitere Linien in den USA sollen schon in den kommenden Wochen folgen, wie Flixbus weiter mitteilte. Ziel seien tausend tägliche Flixbus-Verbindungen in den USA bis zum Jahresende, erklärte Unternehmenschef André Schwämmlein. Flixbus starte in den USA "wieder bei null", erklärte der Firmenchef. "Aber wir sind überzeugt, dass wir uns auch hier als grüne Alternative zum Auto etablieren können."

Flixbus war 2013 nach der Liberalisierung des deutschen Fernbusmarkts gestartet und expandiert derzeit auch in Deutschland und Europa kräftig. Mit dem Flixtrain macht das Unternehmen mittlerweile auch der Deutschen Bahn Konkurrenz.