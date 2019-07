UFO hatte zuvor Urabstimmung über Streiks angekündigt

Flugbegleiter-Gewerkschaft bietet Lufthansa Verzicht auf Streiks an

Mörfelden-Walldorf (AFP) - Die Flugbegleiter-Gewerkschaft UFO bietet der Lufthansa an, für vier Wochen auf Streiks zu verzichten. Wie die Gewerkschaft am Mittwoch erklärte, könne die Fluggesellschaft der Friedenspflicht unter der Bedingung zustimmen, "Unklarheiten zur Vertretungsberechtigung im vertraulichen Rahmen zu klären". "Es liegt nun an dem Lufthansa-Konzern, Gespräche aufzunehmen und Streiks zu verhindern", erklärte der stellvertretende Vorsitzende der UFO, Daniel Flohr. "Wir stehen dafür jederzeit zur Verfügung".

Streikende Flugbegleiter von Eurowings und Germanwings 2016 © AFP

Die Gewerkschaft hatte vor zwei Wochen eine Urabstimmung über Streiks angekündigt, nachdem Lufthansa alle Gespräche mit der Gewerkschaft für beendet erklärt hatte. Grund dafür waren interne Konflikte bei der Gewerkschaft, die laut Lufthansa Zweifel aufwarfen, wer für das Kabinenpersonal vertretungsberechtigt ist.