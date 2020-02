Coronavirus macht dem Hongkonger Unternehmen zu schaffen

Fluglinie Cathay Pacific will alle Mitarbeiter in unbezahlten Urlaub schicken

Hongkong (AFP) - Die Hongkonger Fluggesellschaft Cathay Pacific will wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus alle Mitarbeiter in unbezahlten Urlaub schicken. Die rund 27.000 Angestellten würden gebeten, bis zu drei Wochen zu Hause zu bleiben, sagte Konzernchef Augustus Tang in einer am Mittwoch veröffentlichten Videobotschaft. "Ich hoffe, Sie werden sich alle beteiligen." Der Aufruf gelte auch für hochrangige Führungskräfte.

Cathay-Flugzeug in Hongkong © AFP

In Hongkong wurde das neuartige Coronavirus jüngsten Angaben zufolge bei 18 Menschen nachgewiesen. Einer von ihnen starb. Am Dienstag hatten die Behörden in der chinesischen Sonderverwaltungszone vor einem erhöhten Ansteckungsrisiko gewarnt.