Gewinn sinkt im Frühjahrsquartal um 85 Prozent

Flugverbot für Boeing 737 MAX belastet TUI

Hannover (AFP) - Das Flugverbot für die Boeing 737 MAX belastet den Reisekonzern TUI. Der Gewinn des Unternehmens sank im Frühlingsquartal von April bis Ende Juni um 85 Prozent im Vorjahresvergleich auf 21,7 Millionen Euro, wie TUI am Dienstag in Hannover mitteilte. Der Umsatz stieg in dem Zeitraum um 3,7 Prozent auf 4,745 Milliarden Euro - auch dank des "weiter stark wachsenden" Bereichs Kreuzfahrten.

TUI-Logo © AFP

Tui rechnet mit Kosten von bis zu 300 Millionen Euro wegen des Flugverbots für die Boeing 737 MAX im Gesamtjahr. Der Konzern musste unter anderem Ersatzkapazitäten für die ausgefallenen Maschinen bereitstellen.

"Trotz des bislang anspruchsvollen Marktumfeldes" erwartet der Konzern für das Gesamtjahr eine "solide Entwicklung", erklärte Konzernchef Fritz Joussen. Er sieht in der "Stärke und Internationalität der Marke" und im direkten Zugang zu mehr als 21 Millionen Kunden "großes Potenzial für die Zukunft".