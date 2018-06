Erfolgreicher Bösengang in Shanghai

Foxconn-Tochter steigt zum wertvollsten Technologieunternehmen in China auf

Shanghai (AFP) - Beim Börsendebüt in Shanghai sind die Aktien einer Tochterfirma des Apple-Zulieferers Foxconn um 44 Prozent in die Höhe geschnellt. Foxconn Industrial Internet stieg damit am Freitag zum wertvollsten Technologieunternehmen auf dem chinesischen Festland auf. Zum Börsenschluss notierte die Aktie bei 19,82 Yuan. Der Wert des Unternehmens belief sich damit auf 61 Milliarden Dollar (umgerechnet knapp 52 Milliarden Euro).

Foxconn-Logo © AFP

Foxconn Industrial Internet bietet neben Hardware für Cloud-Dienstleistungen unter anderem auch Industrieroboter an. Der Börsengang des Unternehmens in Shanghai war der größte in China seit fast drei Jahren. Andere große chinesische Technikkonzerne sind woanders notiert: Tencent etwa in Hongkong, Baidu und Alibaba in New York.

Der Mutterkonzern Foxconn aus Taiwan - auch bekannt als Hon Hai - ist der weltweit größte Auftragshersteller für elektronische Geräte. Bekannt ist er vor allem für seine Aufträge für den iPhone-Hersteller Apple oder den japanischen Elektronikriesen Sony.