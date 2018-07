München folgt dahinter

Frankfurter Einkaufsmeile am belebtesten

Frankfurt/Main (AFP) - An einem Samstag ist auf der Frankfurter Zeil kein Durchkommen - die Fußgängerzone in der Innenstadt von Frankfurt am Main ist erneut Deutschlands belebteste Einkaufsstraße. Wie die Immobilienberatung JLL am Dienstag mitteilte, liefen knapp 14.400 Fußgänger pro Stunde durch die Shoppingmeile. Auf Platz zwei folgt demnach die Kaufinger Straße in München mit rund 14.155 Passanten.

Passanten in Frankfurt am Main © AFP

Für das Ranking ließ JLL an einem Samstagnachmittag Mitte April die Fußgängerströme in 174 Einkaufsstraßen zählen. Demnach liegt auch die Straße mit den drittmeisten Besuchern in der bayerischen Landeshauptstadt: die Neuhauser Straße, die Fortsetzung der Kaufinger Straße zwischen Karlsplatz und Marienplatz. Platz vier geht an die Schildergasse in Köln mit rund 13.000 Passanten, Platz fünf an die Georgstraße in Hannover mit knapp 11.000 Passanten pro Stunde.

Damit lag die Zeil zum zweiten Mal in Folge an der Spitze vor der Kaufinger Straße. Die Neuhauser Straße rückte nach Platz sechs im vergangenen Jahr vor. Schildergasse und Georgstraße konnten ihre Ränge halten. Absteiger ist die Düsseldorfer Flinger Straße mit Rang sieben - im Vorjahr kam sie noch an dritter Stelle. Insgesamt ging die Zahl der gezählten Fußgänger dieses Jahr leicht zurück.

Bei den sogenannten Luxusmeilen lief die Stuttgarter Stiftstraße der Düsseldorfer Königsallee den Rang ab. 6330 Menschen schlenderten durch Stuttgart gegenüber 4855 auf der "Kö". Die Münchner Maximilianstraße folgt mit 2690 Menschen pro Stunde.

Unter den Städten mit 250.000 bis 500.000 Einwohnern ist die Wiesbadener Kirchgasse mit 7040 Passanten Spitzenreiter. Unter den Städten zwischen 100.000 bis 250.000 Einwohnern führt die Trierer Simeonstraße mit 6960 Fußgängern. Bei den Städten mit weniger als 100.000 Einwohnern ist der Grüne Markt in Bamberg mit 5155 Passanten die Nummer eins.