Regierung geht gegen Wucherpreise wegen Coronavirus vor

Frankreich deckelt Preis für Desinfektionsgel

Paris (AFP) - Frankreich deckelt wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus die Preise für Desinfektionsgel. Damit reagiert das Land auf "einzelne Fälle" von Wucherpreisen, wie Wirtschaftsminister Bruno Le Maire am Mittwoch im Sender BFM Business sagte. Nach seinen Angaben will die Regierung im Tagesverlauf ein entsprechendes Dekret erlassen. Zur Höhe des Preisdeckels äußerte er sich nicht.

Wegen Coronavirus oft ausverkauft: Desinfektionsgel © AFP

Desinfektionsgel für Hände sei inzwischen nicht mehr überall in Frankreich erhältlich, sagte Le Maire weiter. Es sei aber "genauso wirksam, sich die Hände mit Seife zu waschen". Die Anti-Betrugsabteilung im Wirtschaftsministerium hatte zuvor eine Untersuchung wegen des massiven Preisanstiegs bei hydroalkoholischen Lösungen und bei Schutzmasken eingeleitet.

Den Verkauf der Masken hat Frankreich deutlich eingeschränkt. Sie sollen nach Angaben einer Regierungssprecherin nur noch auf ärztliches Rezept von Apotheken an Privatleute weitergegeben werden. So sollen die Masken für infizierte oder besonders gefährdete Menschen zur Verfügung stehen. Ärzte hatten über einen Mangel an Schutzmasken geklagt. Daraufhin hatte Präsident Emmanuel Macron am Dienstag angeordnet, alle Bestände zu beschlagnahmen.