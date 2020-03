Regierung geht gegen Wucherpreise wegen Coronavirus vor

Frankreich deckelt Preis für Desinfektionsgel auf drei Euro

Paris (AFP) - Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus deckelt Frankreich den Preis für Desinfektionsgel auf drei Euro pro 100 Milliliter. Das sieht ein Regierungsdekret vor, das am Freitag in Kraft treten soll, wie Wirtschafts-Staatssekretärin Agnès Pannier-Runacher am Donnerstag im Radiosender France Info sagte. Für 50 Milliliter sollen Verbraucher demnach bis zu zwei Euro zahlen, für 100 Milliliter maximal drei Euro.

Wegen Coronavirus oft ausverkauft: Desinfektionsgel © AFP

Die Regierung rechnet mit der Zustimmung der Hersteller und der zuständigen Behörden, wie Pannier-Runacher weiter sagte. Wirtschaftsminister Bruno Le Maire hatte zuvor auf "einzelne Fälle" von Wucherpreisen verwiesen. Desinfektionsgel für Hände ist in Frankreich derzeit in vielen Apotheken Mangelware.

Die Anti-Betrugsabteilung im Pariser Wirtschaftsministerium hat eine Untersuchung wegen des massiven Preisanstiegs bei hydroalkoholischen Lösungen und bei Atemschutzmasken eingeleitet. Die Regierung in Paris weist darauf hin, dass es "genauso wirksam" ist, sich die Hände mit normaler Seife zu waschen.