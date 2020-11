Frankreich fordert wegen Corona Verzicht auf Black Friday

Wirtschaftsminister Le Maire will geschlossene Geschäfte schützen

Paris (AFP) - Die französische Regierung hat Amazon und andere Online-Plattformen wegen der Corona-Pandemie zum Verzicht auf Schnäppchenaktionen zum sogenannten Black Friday aufgerufen. Wirtschaftsminister Bruno Le Maire appellierte am Mittwoch an die Händler, die für den 27. November geplanten Rabattangebote zu "verschieben", solange die meisten Geschäfte in Frankreich wegen der Pandemie geschlossen bleiben müssten.

"Ist der Freitag der kommenden Woche wirklich ein gutes Datum, um den Black Friday abzuhalten?", fragte Le Maire bei einer Fragestunde im Pariser Senat. "Meine Antwort ist nein."

Viele Einzelhändler hatten zuvor Druck gemacht, eine Öffnung der Läden ab dem 27. November zu erlauben. Die Regierung will dagegen abwarten, weil die Intensivstationen in Frankreich derzeit zu 94 Prozent mit Corona-Patienten ausgelastet sind.

Unter dem zweiten Lockdown sind alle Geschäfte des "nicht notwendigen Bedarfs" in Frankreich seit dem 30. Oktober geschlossen. Die Regierung prüft bis kommende Woche eine mögliche Lockerung einzelner Auflagen ab dem 1. Dezember, wie ein Regierungssprecher sagte. Frankreich sei aber noch "weit von einer vollständigen Lockerung entfernt".