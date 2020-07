Nach Unterstützung für Luftfahrt- und Autobranche

Frankreich plant Milliardenhilfen für Bahn in Corona-Krise

Paris (AFP) - Frankreich plant Milliardenhilfen für die von der Corona-Krise betroffene Bahn. Der beigeordnete Verkehrsminister Jean-Baptiste Djebbari sprach am Donnerstag in einem Interview mit der Zeitung "Le Figaro" von Unterstützung im Umfang von "mehreren Milliarden Euro" für die staatliche Gesellschaft SNCF. Der Bahnverkehr war während der fast zweimonatigen Ausgangssperre in Frankreich zwischen März und Mai fast vollständig eingebrochen.

Ein menschenleerer Pariser Bahnhof während des Lockdowns im April © AFP

Djebbari verwies darauf, dass die SNCF mit Unterstützung der Regierung bereits 1,2 Milliarden Euro an den Finanzmärkten aufgenommen hat. Damit werde rund ein Drittel der Bahngehälter finanziert. SNCF-Chef Jean-Pierre Farandou hatte die Corona-Einbußen vorerst auf insgesamt rund vier Milliarden Euro beziffert.

Die französische Automobil- und Luftfahrtindustrie wird bereits mit insgesamt 15 Milliarden Euro unterstützt. Insbesondere die nationale Fluggesellschaft Air France und der Autohersteller Renault sind in Schieflage geraten.