Unternehmen müssen auch auf Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe verzichten

Frankreich schließt Firmen mit Sitz oder Filialen in Steueroasen von Corona-Hilfen aus

Paris (AFP) - In Frankreich dürfen Unternehmen, die wegen der Corona-Pandemie Hilfe vom Staat in Anspruch nehmen, ihre Gewinne nicht ins Ausland verschieben oder an die Anteilseigner auszahlen. Wirtschaftsminister Bruno Le Maire sagte am Donnerstag im Rundfunksender France Info, es gebe Regeln: "Wenn Sie von den Finanzen des Staates profitieren, können Sie keine Dividenden ausschütten oder Aktien zurückkaufen." Es sei "selbstverständlich", dass ein Unternehmen mit Sitz in einem Steuerparadies oder Töchtern in einem Steuerparadies nicht von staatlichen Hilfen profitieren könne.

Bruno Le Maire im Parlament © AFP

"Ich möchte das mit aller Deutlichkeit sagen", fügte Le Maire hinzu. Frankreich folgt damit dem Beispiel anderer Länder; Dänemark etwa hat diese Regeln ebenfalls aufgestellt. Der Vize-Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Fabio De Masi, hatte schon in den vergangenen Tagen gefordert, auch Deutschland müsse Firmen von Staatshilfen ausschließen, die in Steueroasen registriert sind, Dividenden ausschütten oder Aktien zurückkaufen.