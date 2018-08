Anstieg um 25 Prozent im Vergleich zum Katastrophenjahr 2017

Frankreichs Winzer rechnen mit guter Ernte

Paris (AFP) - Nach dem Katastrophenjahr 2017 erwarten Frankreichs Winzer in diesem Jahr eine gute Ernte: Die Produktion werde um 25 Prozent im Vorjahresvergleich auf rund 46 Millionen Hektoliter ansteigen, teilte am Freitag das französische Landwirtschaftsministerium mit. Der Industrieverband FranceAgriMer rechnet mit 44,5 Millionen Hektolitern. In den meisten französischen Weinbauregionen begann die Lese am Montag, zwei Wochen früher als normalerweise.

Lese bei Pommery-Vranken in Reims © AFP

Im vergangenen Jahr hatte vor allem der Frost im Frühjahr für eine schlechte Weinernte gesorgt. Später kamen noch Hagel und Trockenheit hinzu. Die Produktion ging auf nur 37,2 Millionen Hektoliter zurück.

Die Hitze in diesem Sommer dagegen mögen die Reben. Bei der Champagnerernte wird sogar ein Plus von bis zu 39 Prozent erwartet. Nur in den Regionen Languedoc-Roussillon, Korsika und im Südosten rechnen die Winzer mit Erträgen unter dem langjährigen Durchschnitt.