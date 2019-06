Auktionshaus nach 31 Jahren wieder in privaten Händen

Französisch-israelischer Milliardär Drahi kauft Sotheby's

Paris (AFP) - Der französisch-israelische Milliardär Patrick Drahi kauft das britische Auktionshaus Sotheby's. Wie Sotheby's am Montag mitteilte, bezahlt der Eigentümer von Mobilfunkanbietern und Medienhäusern 3,7 Milliarden Dollar (3,3 Milliarden Euro). Mit 57 Dollar je Aktie liegt der Kaufpreis 61 Prozent über dem Schlusspreis vom Freitag. Nach 31 Jahren an der Börse geht Sotheby's somit wieder in private Hände über.

Auktionator von Sotheby's erteilt Zuschlag © AFP

Drahi, dessen Vermögen vom "Forbes"-Magazin auf 7,9 Milliarden Dollar geschätzt wird, gründete 2001 den Altice-Konzern. Er besitzt unter anderem Frankreichs zweitgrößten Mobilfunkanbieter SFR sowie den Nachrichtenkanal BFMTV und die Zeitung "Libération". Sotheby's bezeichnet Drahi als Philanthropen und Kunstsammler.

Sotheby's-Chef Tad Smith erklärte, das Auktionshaus könne in privaten Händen flexibler agieren und seinen Wachstumskurs beschleunigen. Die Übernahme der Firma, die zu den größten Versteigerungsplattformen für Kunst weltweit gehört, soll im vierten Quartal dieses Jahres abgeschlossen werden.

Auch Sotheby's Konkurrent Christie's befindet sich in französischen Händen: 1998 wurden die Briten von dem Milliardär François Pinault gekauft. Zu Pinaults Konzern Artémis gehören unter anderem die Marken Gucci, Saint Laurent und Balenciaga.