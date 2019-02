Französischer Bauer will Schmerzensgeld wegen Monsanto-Herbizids

Lyon (AFP) - Der langjährige Rechtsstreit eines französischen Landwirts gegen den US-Konzern Monsanto geht heute in eine neue Runde (13.30 Uhr). Vor dem Berufungsgericht in Lyon will der Getreidebauer Paul François Schadenersatz von mehr als einer Million Euro erstreiten. Er führt schwere Gesundheitsprobleme auf den inzwischen verbotenen Unkrautvernichter Lasso von Monsanto zurück. Der US-Hersteller gehört seit dem vergangenen Jahr zum deutschen Bayer-Konzern.

Der französische Landwirt Paul François zieht wegen eines Monsanto-Herbizids vor Gericht © AFP

Der Landwirt gibt an, unter schweren neurologischen Schäden zu leiden, seit er 2004 Dämpfe des Herbizids einatmete. In erster Instanz und im Berufungsverfahren gaben französische Gerichte François Recht, Monsanto legte jedoch Rechtsmittel ein. Lasso ist seit 2007 in Frankreich verboten. In Deutschland erhielt das Mittel nie eine Zulassung.