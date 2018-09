Franzosen und Briten wollen Konflikt um Jakobsmuscheln beilegen

London (AFP) - In dem eskalierenden Konflikt um Jakobsmuscheln im Ärmelkanal bemühen sich Franzosen und Briten am Mittwoch um eine Lösung. In London findet nach Angaben der französischen Regierung ein Krisentreffen mit Fischereivertretern beider Seiten statt. In britischen Medien ist von einem "Jakobsmuschel-Krieg" die Rede. Das französische Landwirtschaftsministerium erklärte, die Marine sei bei neuen Konflikten zum Eingreifen bereit.

Jakobsmuschelschalen auf einem Fischerboot in Port-en-Bassin Scallops shell are seen onboard a fishing boat on December 18, 2014 off Port-en-Bessin, northwestern France © AFP

Zwischen den Fischern war es vergangene Woche zu Scharmützeln gekommen: Bis zu 40 französische Schiffe drängten britische Boote im Ärmelkanal ab. Die Franzosen klagen über strenge Fangauflagen für Jakobsmuscheln, während die Briten in den internationalen Gewässern keine Beschränkungen haben.