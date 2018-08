30-Prozent-Anteil an Investmentfonds verkauft

Fraport steigt bei Flughafen Hannover aus

Frankfurt/Main (AFP) - Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport steigt beim Flughafen Hannover aus. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, verkauft es seinen Anteil von 30 Prozent an den britischen Investmentfonds iCON. Der Preis soll demnach 109 Millionen Euro betragen. Die anderen 70 Prozent verbleiben zu gleichen Teilen bei der Stadt Hannover und dem Land Niedersachsen.

Flugzeug landet in Hannover © AFP

"Schon seit geraumer Zeit hat es auf dem Markt großes Interesse am Erwerb unseres Anteils am Flughafen Hannover gegeben", erklärte Fraport-Chef Stefan Schulte. Demnach verfolge Fraport bei seinen Flughafenbeteiligungen das Ziel, die Mehrheit zu erlangen, oder "zumindest maßgeblichen Einfluss auf die jeweilige Betreibergesellschaft auszuüben." Das war in Hannover offensichtlich nicht gelungen. Dort hatte Fraport 1998 20 Prozent der Anteile gekauft, 2003 weitere zehn Prozent.

Wie Fraport weiter erklärte, wuchsen die Passagierzahlen des Flughafens Hannover im Jahr 2017 um 8,5 Prozent auf 5,9 Millionen. Auch im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahrs verbuchte der Flughafen erneut einen Zuwachs im Passagieraufkommen um 7,8 Prozent auf knapp 2,8 Millionen Fluggäste.

Der iCON-Fonds hat sich auf Infrastruktur spezialisiert und ist laut eigenen Angaben 2,5 Milliarden Euro schwer. Er investiert in Europa und Nordamerika.