Trump-Regierung kassiert Energieeffizienzgesetz für Glühbirnen

Freie Beleuchtung für freie Bürger

Washington (AFP) - Die Tage der Glühbirne waren eigentlich auch in den USA schon so gut wie gezählt: Bis Anfang 2020 sollten die traditionellen Lampen mit dem Glühfaden strengere Effizienzvorschriften erfüllen - doch dieses Gesetz hat die US-Regierung von Präsident Donald Trump nun aufgehoben. Das Energieministerium erklärte am Mittwoch, so sei sichergestellt, "dass auch weiterhin das amerikanische Volk die Wahl der Beleuchtung in Haushalten und Unternehmen hat - und nicht die Regierung".

LED-, Glüh- und Leuchtstofflampe © AFP

Die Regierung von Trumps Vorgänger Barack Obama hatte noch an seinem letzten Tag im Amt verfügt, dass ab 2020 etwa auch kerzenförmige Glühlampen für Kronleuchter und kugelrunde Glühlampen, die in vielen Badezimmern brennen, unter das Energieeffizienzgesetz fallen.

Glühbirnen, 1878 von Thomas Edison erfunden, nutzen nur rund zehn Prozent des Stroms für Licht - der Rest geht als Wärme verloren. Ihr Verkauf geht in den USA seit 2007 zurück, als unter der Regierung unter George W. Bush ein Energieeffizienzgesetz in Kraft trat, das schrittweise höhere Ziele vorschrieb. Die meistverkauften Lampen in den USA sind mittlerweile Halogenlampen und Leuchtdioden (LED), die zwar teurer sind als Glühlampen, dafür aber deutlich weniger Energie verbrauchen und auch länger halten.

Der Branchenverband National Electrical Manufacturers Association begrüßte am Mittwoch die neue Anordnung aus dem Energieministerium. Umweltschutzgruppen nannten die Aufhebung dagegen illegal - das Ministerium dürfe einmal verabschiedete Standards nicht einfach wieder einkassieren. Die Aufhebung des Glühbirnen-Verbots werde zu "höheren Stromrechnungen für Haushalte und Unternehmen führen", dazu zu "mehr gesundheitsgefährdender Umweltverschmutzung wegen des zusätzlichen Stroms, der nun gebraucht wird", erklärte Noah Horowitz vom Rat zur Verteidigung natürlicher Ressourcen.

37 Stromversorger mit insgesamt 55 Millionen Kunden hätten sich dagegen ausgesprochen, und nur fünf Versorger dafür. Unterstützung sei zudem von "den paar Leuten gekommen, die gegen jede Regulierung sind", sagte Horowitz weiter. Der Grund sei vielleicht, "dass sie mehr Geld mit Glühbirnen machen, die alle ein, zwei Jahre kaputtgehen, als mit langlebigen energieeffizienten Lampen".

In der EU dürfen Glühlampen seit September 2012 aus Umweltschutzgründen nicht mehr verkauft werden. Zunächst wurden die 100-, 75- und 60-Watt-Birnen aus dem Handel verbannt, dann auch die 40- und 25-Watt-Lampen.