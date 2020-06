Mann von den USA mit internationalem Haftbefehl gesucht

Früherer Volkswagen-Manager in Kroatien festgenommen

Zagreb (AFP) - In Kroatien ist ein früherer Volkswagen-Manager wegen des Dieselkandals festgenommen worden. Der Mann sei bereits in der vergangenen Woche bei der Einreise aus Slowenien am Grenzübergang Kastel festgenommen worden, teilte das Innenministerium in Zagreb am Dienstagabend mit. Seine Festnahme erfolgte demnach auf Grundlage eines von den USA ausgestellten internationalen Haftbefehls.

Logo von VW © AFP

Der Beschuldigte befinde sich auf Anordnung eines Richters in der nordwestkroatischen Stadt Pula im Gewahrsam der Behörden, hieß es weiter. Er war den Angaben zufolge früher als Leiter der Motorenabteilung bei Audi tätig.

Der nun festgenommene Verdächtige ist einer von mehreren ehemaligen Volkswagen-Managern, die in den USA wegen des Skandals um die Manipulation von Abgaswerten bei Dieselfahrzeugen angeklagt sind. Unter diesen Angeklagten ist auch der frühere Vorstandsvorsitzende Martin Winterkorn.

Da Deutschland seine Staatsbürger jedoch nicht an andere Länder ausliefert, befinden sie sich diese Angeklagten außerhalb des Zugriffs der US-Justiz, solange sie die Bundesrepublik nicht verlassen. Die im Jahr 2015 aufgeflogenen Manipulationen von Abgaswerten haben Volkswagen bereits mehr als 30 Milliarden Euro an Strafzahlungen und Entschädigungen gekostet, die meisten davon in den USA.