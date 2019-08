Gewerkschaft IG BCE: Solide Tarifeinigung in erster Verhandlungsrunde erzielt

Fünf Prozent mehr Lohn für Mitarbeiter von Schuh- und Sportartikelherstellern

Hannover (AFP) - Die 13.000 Beschäftigten bei deutschen Schuh- und Sportartikelherstellern wie Adidas und Puma bekommen mehr Geld. Wie die Gewerkschaft IG Bergbau, Chemie, Energie am Freitag mitteilte, wurde ein Lohnplus von im Schnitt fünf Prozent in den kommenden Jahren vereinbart. Demnach gelang die Einigung auf ein "solides Tarifpaket" in der Nacht zum Freitag bereits in der ersten Verhandlungsrunde mit den Arbeitgebern.

Fahnen mit Adidas-Logos © AFP

In einem ersten Schritt sollen die Löhne nach Angaben der Gewerkschaft zum 1. Oktober um drei Prozent steigen, in den unteren Entgeltgruppen um bis zu 4,1 Prozent. Azubis bekommen monatlich 100 Euro im Monat mehr. Anfang 2021 gibt es demnach noch einmal 1,9 Prozent mehr Geld, bei den Auszubildenden sind es 20 Euro.

Der Tarifvertrag, unter den auch Hersteller wie Ara und Lloyd fallen, hat eine Laufzeit von 26 Monaten.