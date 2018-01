US-Konzern profitiert von starker Nachfrage nach Pickups

GM rechnet mit Rekordgewinn im abgelaufenen Jahr

Detroit (AFP) - General Motors (GM) hat im abgelaufenen Jahr mutmaßlich den größten Gewinn seiner Unternehmensgeschichte erzielt. Diese Erwartung äußerte der US-Konzern am Dienstag während der Automobilmesse in Detroit. Die offiziellen Zahlen für 2017 will das Unternehmen am 6. Februar vorlegen. GM rechnet damit, dass der Gewinn pro Aktie zwischen 6,00 und 6,50 Dollar (4,90 und 5,30 Euro) liegt - dies wäre ein historischer Rekord.

Der Chevrolet Silverado ist eines der neuen Pickup-Modelle, das GM auf der Automobilmesse in Detroit präsentierte © AFP

GM hatte im vergangenen Jahr den Verkauf seiner europäischen Tochter Opel/Vauxhall an den französischen Konzern Peugeot Citroën abgeschlossen. Die satten Zuwächse des US-Konzerns sind vor allem auf die wieder stark gewachsene Nachfrage auf dem US-Markt nach Pickup-Trucks zurückzuführen.

Diese Modelle machten den Unternehmensangaben zufolge im vergangenen Jahr ein Drittel aller verkauften GM-Fahrzeuge aus. Der Konzern geht davon aus, dass allein mit diesen schweren Fahrzeugen ein Umsatz von 65 Milliarden Dollar erzielt wurde. 2016 lag der Gesamtumsatz von GM bei 149 Milliarden Dollar.

Infolge der Finanzkrise des Jahres 2008 war die Nachfrage der US-Verbraucher nach Pickups und Geländewagen stark geschrumpft. GM wurde damals durch ein massives Rettungsprogramm der Regierung von Präsident Barack Obama vor der Pleite bewahrt. Inzwischen profitiert der Konzern davon, dass im Zuge der Erholung der US-Konjunktur und des Arbeitsmarkts sowie des Rückgangs der Spritpreise schwere Fahrzeuge wieder äußerst begehrt sind.

"Wir haben ein sehr gutes Jahr 2017 gehabt", erklärte GM-Konzernchefin Mary Barra. Sie äußerte die Erwartung, dass ihr Unternehmen auch dieses Jahr "solide" Resultate erzielen und diese dann 2019 sogar noch "viel besser" werden.

Die positiven Gesamtresultate des vergangenen Jahres werden laut GM auch nicht dadurch geschmälert, dass im vierten Quartal infolge der US-Steuerreform eine außergewöhnliche Belastung von sieben Milliarden Dollar in die GM-Bilanz eingeschrieben wird. Die Belastung bezieht sich auf bislang steuerbegünstigte Vermögenswerte.