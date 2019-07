Gemeinschaftsunternehmen mit Akkuhersteller BMZ

Gabelstaplerhersteller Kion baut künftig eigene Batterien in Deutschland

Frankfurt/Main (AFP) - Der Weltmarktführer für Gabelstapler Kion stellt künftig eigene Batterien her. Wie Kion und der Akkuhersteller BMZ am Donnerstag mitteilten, bauen sie eine gemeinsamen Fabrik am BMZ-Sitz im bayerischen Karlstein am Main. In der Fabrik sollen bis 2023 rund 80 Mitarbeiter die Batterien für den Gabelstaplermarkt entwickeln und zusammenbauen. Die Zellen dafür kommen laut einer Kion-Sprecherin aus Asien. Zum Investitionsvolumen wollte sie keine Auskunft geben.

Gabelstapler transportiert eine Palette mit Bananen © AFP

Kion hat in den vergangenen zehn Jahren laut eigenen Angaben mehr als eine Million Elektrofahrzeuge verkauft. Allein im vergangenen Jahr waren über 80 Prozent des Absatzes elektrische Fahrzeuge - Tendenz steigend. Der Konzern hat mehr als 33.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von acht Milliarden Euro.

Die Batterien dafür lieferte auch vorher schon BMZ, laut eigener Beschreibung europaweit führend in der Batteriefertigung. Das Unternehmen beschäftigt 3000 Mitarbeiter.