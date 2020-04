Hauptsacheverfahren vor Oberverwaltungsgericht aber noch anhängig

Galeria Karstadt Kaufhof zieht Eilantrag gegen Filial-Schließungen in NRW zurück

Berlin (AFP) - Der Konzern Galeria Karstadt Kaufhof hat seinen Eilantrag in Nordrhein-Westfalen gegen die Schließung seiner Warenhäuser wegen der Corona-Krise zurückgezogen. Das teilte das Oberverwaltungsgericht von Nordrhein-Westfalen am Mittwoch mit. Das Hauptsacheverfahren gegen die behördliche Anordnung sei aber weiterhin anhängig. Vergangene Woche hatten Oberverwaltungsgerichte in Berlin und in Greifswald entschieden, dass die behördlichen Anordnungen zur Schließung von Warenhäusern vertretbar seien.

Galeria Karstadt Kaufhof geht in mehreren Bundesländern gegen die Schließung seiner Filialen vor. Das Unternehmen begründet sein juristisches Vorgehen damit, dass die Schließung für den ohnehin angeschlagenen Konzern "ein gravierender Einschnitt für das Tagesgeschäft und sämtliche Umsätze" sei.

Der Warenhauskonzern bereitet gerade seine Sanierung in einem sogenannten Schutzschirmverfahren vor, das er Anfang April beim zuständigen Amtsgericht in Essen beantragt hatte. In der Corona-Krise hat sich das Unternehmen auch bereits um Staatshilfen bemüht und Kurzarbeit eingeführt.