Apothekenkette Walgreens Boots Alliance soll Industriekonzern im Index ersetzen

General Electric wird aus Dow Jones ausgeschlossen

New York (AFP) - Der angeschlagene US-Industrieriese General Electric (GE) wird aus dem US-Leitindex Dow Jones ausgeschlossen. Das teilte das Unternehmen S&P Dow Jones Indices am Dienstag mit. GE werde am 26. Juni von der Apothekenkette Walgreens Boots Alliance ersetzt, die "bedeutsamer" zum Index beitragen könne, hieß es.

US-Konzern versprach 1000 zusätzliche Stellen © AFP

GE war 1896 Gründungsmitglied des Dow und seit 1907 ohne Unterbrechung in dem Index vertreten. GE steckt in einer schweren Krise und hatte zuletzt enorme Verluste eingefahren.