Scheuer: VW und Daimler zahlen bis zu 3000 Euro für Hardware-Nachrüstungen

Gerichtsurteil: Fahrverbote in Köln und Bonn ab April 2019

Köln (AFP) - In Köln und Bonn müssen ab April kommenden Jahres Fahrverbote eingeführt werden. Das entschied das Verwaltungsgericht Köln in einem am Donnerstag verkündeten Urteil nach einer Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH). DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch begrüßte das Urteil als "vollen Erfolg". Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen kündigte hingegen an, in Berufung zu gehen.

Auspuff eines Dieselautos © AFP

In Köln betrifft das Verbot laut dem Urteil die gesamte grüne Umweltzone, in Bonn zwei besonders belastete Straßen. Die Umwelthilfe hatte zuvor bereits in mehreren anderen Städten Diesel-Fahrverbote vor Gericht erstritten, weil die Stickstoffdioxid-Werte in der Luft gesetzliche Grenzwerte verletzen.

In Köln gelten die Einschränkungen ab April 2019 für Dieselfahrzeuge der Euronorm 4 oder älter sowie für Benziner der Normen Euro 1 und 2. Ab September 2019 muss das Verbot demnach auch Dieselautos der Klasse 5 umfassen. Die streckenbezogenen Fahrverbote in Bonn betreffen ab April die Straßen Belderberg und Reuterstraße. Dabei sind die gleichen Fahrzeugtypen wie in Köln betroffen.

Das Gericht verpflichtete das Land Nordrhein-Westfalen, die Luftreinhaltepläne der beiden Städte bis April zu ergänzen. Die Richter begründeten ihre Entscheidung damit, dass der derzeitige gültige Plan keine ausreichenden Maßnahmen zur Verbesserung der Luft vorsehe.

Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) erklärte daraufhin, Fahrverbote hätten "ganz erhebliche Auswirkungen für Anwohner, Pendler und den gesamten Wirtschaftsstandort der Stadt Köln". Das Gericht habe die Frage der Verhältnismäßigkeit einer derart weitreichenden Entscheidung nicht dargelegt. "Aus diesem Grund werden wir selbstverständlich in Berufung gehen."

Zeitgleich empfing Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) am Donnerstag Manager der Autokonzerne Daimler, Volkswagen und BMW zu Gesprächen in Berlin. Nach dem fünfstündigen Treffen erklärte er, dass Daimler und Volkswagen nun bereit seien, bis zu 3000 Euro für den nachträglichen Einbau von Stickoxid-Katalysatoren zu zahlen. Er schränkte aber ein, dass das nur für die Dieselautos der Euronorm 5 in den von Fahrverboten bedrohten Regionen gelte, die nach Abschluss der Umtauschprogramme der Hersteller noch übrig bleiben.

Scheuer betonte zudem, dass auf absehbare Zeit keine konkreten technischen Lösungen zur Hardware-Nachrüstung von Diesel-Fahrzeugen verfügbar sein werden. Erst müsse sein Ministerium konkrete Leistungsvorgaben für die Nachrüstsysteme erarbeiten.

BMW blieb bei seiner Haltung, dass Hardware-Nachrüstungen "keine zielführende Option" seien. Dennoch wolle der Autobauer Euro-5-Besitzern, die auch nach 2020 von Fahrverboten betroffen sind, "mit Maßnahmen zur Sicherung ihrer Mobilität im Umfang von bis zu 3.000 Euro unterstützen."