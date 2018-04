Flugbetrieb läuft wieder normal

Geringe Auswirkungen der Panne bei Eurocontrol in Deutschland

Frankfurt/Main (AFP) - Die Auswirkungen des Ausfalls eines Computersystems der europäischen Flugsicherung Eurocontrol waren in Deutschland gering. "Was wir sagen können ist, dass die Störungen im innerdeutschen Luftraum und bei Verbindungen ins Ausland sehr gering waren", sagte eine Sprecherin der Deutschen Flugsicherung (DFS) am Mittwoch. Ein genaue Bilanz der Verspätungen sei derzeit nicht möglich, da normale Flugverspätungen nicht von solchen durch den Systemausfall unterschieden werden könnten.

Wartende Passagiere in London © AFP

Laut der DFS-Sprecherin waren am Dienstag zwischen 12.26 Uhr (MESZ) und 20.00 Uhr zwei Systeme bei Eurocontrol ausgefallen, sogenannte Network Manager. Sie koordinieren die Flugpläne in Europa und sollen so vermeiden, dass Flugzeuge lange Warteschleifen fliegen müssen. Zunächst hieß es bei Eurocontrol, dass dadurch die Hälfte aller europäischen Flüge verspätet sein könnten.

Die DFS konnte die Panne laut eigenen Angaben aber gut kompensieren: "Wir haben Ausfallverfahren eingeleitet und uns innerhalb der DFS gut koordiniert", sagte die Sprecherin. "Die Sicherheit war in jedem Moment gewährleistet."

Auch ein Sprecher der Betreibergesellschaft Fraport des größten deutschen Flughafens in Frankfurt am Main berichtete nur von "geringen" Verzögerungen durch den Systemausfall. Seit Betriebsbeginn am Mittwochmorgen laufe der Betrieb wieder normal.

Durch die Panne bei Eurocontrol waren am Dienstag alle Flugpläne verloren gegangen, die vor 12.26 Uhr in das System eingegeben worden waren. Eurocontrol forderte die Fluggesellschaften daher auf, die Flugpläne erneut in das System einzugeben. Laut Eurocontrol handelte es sich in 20 Jahren erst um die zweite Störung des Systems, mit dem bis zu 36.000 Flüge am Tag koordiniert werden.

Eurocontrol ist eine zwischenstaatliche Organisation mit Hauptquartier in Brüssel. Ihr gehören nicht nur die 28 EU-Staaten an, sondern auch Länder wie die Ukraine, die Türkei oder Georgien. Die Organisation beschäftigt gut 1900 Mitarbeiter.