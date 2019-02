Airline meldet Insolvenz an - Bundesregierung plant keine Rettung

Germania stellt Flugbetrieb ein

Berlin (AFP) - Zuletzt hatte sich die angeschlagene Fluggesellschaft Germania noch zuversichtlich gezeigt - jetzt hat die Airline überraschend Insolvenz angemeldet und den Flugbetrieb mit sofortiger Wirkung eingestellt. Anders als bei der Pleite von Air Berlin im Sommer 2017 plant die Bundesregierung keine Hilfsmaßnahmen. Verbraucherschützer forderten einen besseren Schutz für Kunden, die ihre Flüge nicht über einen Reiseveranstalter buchen.

Germania-Flugzeug © AFP

Germania teilte in der Nacht zum Dienstag mit, dass am Montag Insolvenz beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg beantragt worden sei. Es sei nicht gelungen, die Finanzierungsbemühungen zum Abschluss zu bringen, erklärte Geschäftsführer Karsten Balke. "Wir bedauern sehr, dass uns als Konsequenz daraus keine andere Möglichkeit als die der Insolvenzantragstellung blieb."

Die Airline mit Sitz in Berlin beförderte bislang jährlich rund vier Millionen Passagiere und flog mehr als 60 Ziele an. Germania erklärte, von der Einstellung des Flugbetriebs betroffene Fluggäste, die ihren Flug im Rahmen einer Pauschalreise gebucht hätten, könnten sich zur "Organisation einer Ersatzbeförderung" direkt an ihren jeweiligen Reiseveranstalter wenden. Für Passagiere, die ihr Flugticket direkt bei Germania gekauft hätten, bestehe dagegen aufgrund der Gesetzeslage "bedauerlicherweise kein Anspruch auf Ersatzbeförderung".

Verbraucherschützer kritisierten dies. "Eine Insolvenzversicherung für Fluggesellschaften, die im Fall einer Pleite Kunden absichert, ist nach wie vor nicht beschlossen", bemängelte der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), Klaus Müller. "Trotz der Erfahrungen mit der Insolvenz von Air Berlin haben Bundesregierung und EU nichts unternommen, erklärte er. "Das rächt sich nun."

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) erklärte, dass die Regierung bei Germania kein Eingreifen plant. Es handle sich um "einen Anwendungsfall von Marktwirtschaft". Dazu gehörten unternehmerischer Erfolg und Misserfolg gleichermaßen. Wenn der Staat "willkürlich" Firmen rette, komme es zu "Fehlallokationen" und hohen betriebswirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen Kosten, warnte der Minister.

Nach der Insolvenz der Fluggesellschaft Air Berlin im Sommer 2017 hatte die Bundesregierung dem Unternehmen einen Überbrückungskredit gewährt, um den Flugbetrieb zunächst noch aufrechtzuerhalten. Damals saßen zahlreiche Air-Berlin-Kunden an Flughäfen außerhalb Deutschlands fest.

Bei Germania sei dieses Problem offenbar von "viel begrenzterer Dimension", sagte Altmaier. "Die allermeisten" Passagiere hätten wohl die Chance, sich das Geld für einen Rückflug vom Reiseveranstalter erstatten zu lassen.

Für diejenigen Germania-Fluggäste, die keine Pauschalreise gebucht haben und nun ihren Rückflug verlieren, wollen andere deutsche Fluggesellschaften vergünstigte Preise anbieten. Daran beteiligen sich die Lufthansa und die weiteren Fluglinien des Konzerns Austrian Airlines, Swiss und Eurowings sowie die Charterfluggesellschaft Condor und Tuifly.

Dass Germania mit Problemen kämpft, war spätestens seit Anfang Januar klar. Damals machte die Airline öffentlich, dass sie dringend Geld benötige. Als Gründe nannte das Unternehmen unter anderem höhere Kerosinpreise und eine "außergewöhnlich hohe Anzahl technischer Serviceleistungen an der Flotte".

Auch der immer stärker werdende Konkurrenzkampf am europäischen Himmel dürfte der Airline zu schaffen gemacht haben - so erklärte etwa zuletzt auch Europas größter Billigflieger Ryanair sinkende Gewinnaussichten mit niedrigeren Ticketpreise infolge von "Überkapazitäten" in der Luft.

Die Gewerkschaft Verdi kritisierte, eine Ursache für die Marktverschiebungen sei der "ruinöse Wettbewerb". Es sei "tragisch, dass keine andere Lösung für das Unternehmen und damit für die Sicherung der rund 1150 Arbeitsplätze gefunden wurde", erklärte Bundesvorstandsmitglied Christine Behle.