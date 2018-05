Gesetz zur Musterfeststellungsklage am Mittwoch im Kabinett

Berlin (AFP) - Der Gesetzentwurf zur Musterfeststellungsklage soll am Mittwoch vom Bundeskabinett beschlossen werden (ab 09.30 Uhr). Mit dem Gesetz sollen Verbraucher die Möglichkeit bekommen, vertreten durch Verbände gemeinsam vor Gericht gegen ein Unternehmen vorzugehen. Die Klagebefugnis ist aber an hohe Hürden geknüpft - so müssen die Verbände laut Gesetz zum Beispiel mindestens 350 Mitglieder oder zehn Mitgliedsverbände haben.

Mit dem Gesetz muss es nach dem Kabinettsbeschluss schnell gehen, denn Ende des Jahres laufen die Ansprüche vieler Kunden wegen des Diesel-Abgasskandals aus. Es soll nach dem Willen der Koalition Anfang November in Kraft treten. Viele Verbände sowie auch die Grünen kritisieren die hohen Hürden für die Kläger - dem Handelsverband gehen sie hingegen nicht weit genug.