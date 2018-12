Tarifverhandlungen mit der EVG in Berlin fortgesetzt

Gewerkschaft GDL droht der Bahn mit streikähnlichen Folgen

Berlin (AFP) - Im Tarifstreit bei der Bahn wird der Ton zwischen der Lokführergewerkschaft GDL und dem Konzern deutlich schärfer. GDL-Chef Claus Weselsky erklärte die Verhandlungen am Freitag erneut für gescheitert und drohte mit streikähnlichen Folgen. Die Deutsche Bahn versicherte, sie wolle weiterhin Ergebnisse in der laufenden Tarifrunde "mit beiden Gewerkschaften erzielen". Die Gespräche mit der Gewerkschaft EVG wurden am Freitag in Berlin fortgesetzt.

GDL-Chef Weselsky © AFP

Weselsky, Chef der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), äußerte sich am Freitag am Verhandlungsort in Eisenach. Dort sagte er, es könne durchaus sein, dass die Kollegen, "die hunderte Überstunden vor sich herschieben, nunmehr von ihrem Recht Gebrauch machen, in Freizeit zu gehen". "Dass das eventuell Auswirkungen hat, die einem Streik vergleichbar sind, ist nicht unsere Schuld."

Die Bahn verhandelt seit Wochen mit beiden Gewerkschaften. GDL und EVG forderten 7,5 Prozent mehr Geld und den Ausbau eines 2016 vereinbarten Wahlmodells, bei dem Beschäftigte zwischen Lohnerhöhung, Arbeitszeitverkürzung und mehr Urlaub wählen können. Am Montag hatte die EVG mit einem bundesweiten vierstündigen Warnstreik Druck gemacht. Am Mittwoch legte die Bahn ein neues Angebot vor, das unter anderem 3,2 Prozent mehr Geld vorsieht.

Dieses Angebot hätte "Grundlage eines Abschlusses sein" können, sagte Weselsky. Auch die Bahn sei dieser Auffassung gewesen, habe aber "die Unterzeichnung verweigert". Am Donnerstagabend habe die Bahn dann den Verhandlungsort verlassen und damit das Scheitern der Verhandlungen provoziert. Die GDL fordere nun ein "weitaus verbessertes Angebot".

Im Südwestrundfunk hatte Weselsky das am Mittwoch vorgelegte Angebot der Bahn noch als "Taschenspielertrick" bezeichnet und gesagt, dieses sei genauso viel wert wie das erste Angebot. Nach Angaben aus Bahnkreisen war eine Einigung am Donnerstag auf das neue Angebot tatsächlich nahe. Allerdings habe die GDL dann auf einer zweiwöchigen Widerrufsklausel zum Tarifergebnis bestanden.

Eine Bahnsprecherin sagte zu dem laufenden Konflikt, "selbstverständlich" wolle der Konzern weiterhin Ergebnisse mit beiden Gewerkschaften erzielen. Die Bahn strebt gleiche Ergebnisse für gleiche Berufsgruppen an. Die Gespräche mit der EVG liefen am Freitag in Berlin weiter, sie waren am späten Donnerstagabend ohne Ergebnis beendet worden.