Piloten sollen Arbeitsverträge nach deutschem Recht bekommen

Gewerkschaft VC und Ryanair einigen sich im Tarifstreit auf Eckpunktepapier

Berlin (AFP) - Bei der irischen Billigfluggesellschaft Ryanair zeichnet sich ein Ende des Tarifkonflikts mit den deutschen Piloten ab. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) und Ryanair verständigten sich rund elf Monate nach dem ersten Arbeitskampf der Piloten auf ein Eckpunktepapier, wie VC und die Fluggesellschaft am Dienstag mitteilten. Beide Seiten wollen nach Angaben der Gewerkschaft bis Ende März insgesamt vier Tarifverträge schließen - auf der Grundlage deutschen Rechts.

Ryanair-Mitarbeiter © AFP

Neben Arbeits- und Vergütungsbedingungen, die bis Ende Februar tarifvertraglich festgeschrieben sein sollen, sieht die Verabredung laut der Pilotengewerkschaft "bis spätestens Ende März einen Sozialplan und eine Personalvertretung vor". Während dieser Zeit gelte eine Friedenspflicht.

In den vergangenen Monaten hatte VC wiederholt zu Streiks bei Ryanair aufgerufen. Anfang November hatte bereits die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi im Streit um einen Tarifvertrag für Flugbegleiter eine Einigung mit Ryanair erzielt und sich auf ein Eckpunktepapier geeinigt.

Bei den Piloten soll es ab Anfang Februar 2019 statt bislang irischer nunmehr Arbeitsverträge nach deutschem Recht geben. Dadurch fänden "auch deutsche Arbeitnehmerschutzgesetze Anwendung", betonte die Gewerkschaft.

Ryanair erklärte, die Vereinbarung führe "zu einer Erhöhung der Grundgehälter, dem Beibehalten des bisherigen Einsatzmodells von fünf Diensttagen und vier freien Tagen hintereinander und der Anwendung des deutschen Arbeitsrechts für alle Ryanair Piloten in Deutschland".

Nach Angaben der Gewerkschaft führt die Veränderung der Vergütungsstruktur und die Reduzierung des bislang sehr hohen variablen Anteils am Gehalt für die Piloten zu einer "deutlichen Erhöhung des Grundgehalts".

Durch die Verabredung zu einer Personalvertretung werde zudem "erstmals" die betriebliche Mitbestimmung im Unternehmen eingeführt. Grundlage dafür ist ein Beschluss des Bundestags zur Änderung des Betriebsverfassungsgesetzes in der vergangenen Woche. Damit wird dem Kabinenpersonal bei Flugunternehmen garantiert, dass sie Betriebsräte gründen können.

VC-Präsident Martin Locher sagte zu der Einigung, damit sei der "Wiedereinstieg in einen konstruktiven Dialog gelungen". Er bedankte sich zudem bei Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD), der die Initiative für die Gesetzesänderung auf den Weg gebracht hatte. Bei dem irischen Billigflieger kam es in den vergangenen Monaten in verschiedenen Ländern immer wieder zu Streiks von Piloten und Flugbegleitern. Die Beschäftigten forderten bessere Arbeitsbedingungen und mehr Geld.