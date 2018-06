DPV-Chefin: Nur bei Personal-Einsparungen zu schaffen

Gewerkschaft befürchtet Entlassungen bei der Post wegen "exorbitanter" Gewinnziele

Berlin (AFP) - Die Fachgewerkschaft DPV befürchtet Entlassungen bei der Post wegen der hoch gesteckten Gewinnziele des Dax-Konzerns. Die für das Geschäftsjahr 2020 angekündigten fünf Milliarden Euro Gewinn vor Steuern könne "der Vorstand nur schaffen, wenn er weiter am Personal spart", sagte DPV-Chefin Christina Dahlhaus der "Welt am Sonntag". Das von Postchef Frank Appel ausgerufene Gewinnziel bezeichnete sie als "exorbitant".

Sie sehe mit Sorge, dass es in gut einem Jahr wieder möglich sein werde, Mitarbeiter bei der Post zu entlassen, sagte Dahlhaus. Zu dem Zeitpunkt läuft der Kündigungsschutz aus. Als weitere Folge sieht sie die Gefahr, dass das Management alles versuchen werde, den Haustarifvertrag der Post AG zu unterwandern.

Dabei gehe es vor allem um die Pläne, die Billigtochter Delivery mit der Arbeit in der Post AG zusammenzulegen. "Wir wollen verhindern, dass in ein und demselben Betrieb unterschiedliche Löhne gezahlt werden", sagte die Gewerkschaftschefin der Zeitung. Die Beschäftigten der 46 Delivery-Gesellschaften werden nach den unterschiedlichen Tarifverträgen der Logistikbranche bezahlt, die Löhne sind bis zu 25 Prozent niedriger als im Postkonzern.

Auch um die befristeten Arbeitsverträge der Post gab es zuletzt Streit, weil eine Entfristung an eine Höchstgrenze bei den Krankheitstagen gekoppelt ist. "Moralisch halte ich das für verwerflich. Es sind nicht nur die 20 Krankheitstage in zwei Jahren", sagte Dahlhaus. Wer entfristet werden wolle, dürfe mit seinem Zustellauto in demselben Zeitraum nicht mehr als zwei Unfälle mit zusammen 5000 Euro Schaden verursacht haben.

Die Kommunikationsgewerkschaft DPV (DPVKOM) vertritt die Interessen der Beschäftigten bei Post, Postbank, Telekom sowie in Callcentern. Die Spartengewerkschaft hat gut 20.000 Mitglieder.