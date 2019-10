Stundenlohn soll in Tarifrunde angehoben werden

Gewerkschaft fordert zwölf Euro pro Stunde in Systemgastronomie

Berlin (AFP) - Angesichts der bevorstehenden Tarifrunde in der Systemgastronomie fordert die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) einen Branchenlohn von mindestens zwölf Euro pro Stunde. "Wir müssen weg vom Image der Mindestlohnbranche", sagte NGG-Vize Freddy Adjan am Dienstag. Der Tarifvertrag für Beschäftigte bei Gastronomieketten läuft Ende des Jahres aus, laut NGG beginnen am 4. Dezember neue Verhandlungen in Berlin.

Kellnerin in einer Bar © AFP

"Auch in der Systemgastronomie muss der Lohn zum Leben reichen", forderte Adjan. "Ziel muss es sein, dass Beschäftigte nicht länger nur sechs Cent über dem gesetzlichen Mindestlohn - nämlich derzeit lediglich 9,25 Euro pro Stunde - verdienen". Auch die Gastrobetriebe suchten händeringend nach Personal. "Wenn die Arbeitgeber die Zeichen der Zeit nicht erkennen", drohe "eine Massenflucht aus der Branche", argumentierte die Gewerkschaft. Nach NGG-Angaben gibt es in der Systemgastronomie bei Unternehmen wie McDonald's, Burger King, Starbucks, Kentucky Fried Chicken und Co. insgesamt rund 120.000 Beschäftigte.