Verkauf einer Tochterfirma und negative Währungseffekte als Ursachen

Gewinn der Deutschen Post sinkt im ersten Quartal

Bonn (AFP) - Die Deutsche Post hat in den ersten drei Monaten des Jahres 5,2 Prozent weniger Gewinn gemacht als im Vorjahreszeitraum, nämlich 600 Millionen Euro. Auch der Umsatz sank leicht um 0,9 Prozent auf 14,75 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Bonn mitteilte. Ursächlich für den Rückgang seien negative Währungseffekte im internationalen Geschäft sowie der Verkauf einer britischen Dienstleistungsfirma. Insgesamt sei der Jahresauftakt aber gut gewesen, erklärte Post-Chef Frank Appel.

Post-Chef Frank Appel © AFP

"Mit dem anhaltenden Boom im internationalen E-Commerce ist der wichtigste Wachstumstreiber für unsere Geschäfte intakt", erklärte Appel. Der Bereich für Post, Pakete und Online-Handel trägt knapp ein Drittel zum Gesamtumsatz bei. Im ersten Quartal wuchs er um 1,7 Prozent. Deutlich gewachsen ist auch das Expressgeschäft um 4,9 Prozent. Das Globale Frachtgeschäft wuchs um 1,3 Prozent. Die Geschäft als Dienstleister für Lieferketten sank um 11,3 Prozent.