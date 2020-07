Fastfoodkette bot Burger in Corona-Krise in McDrives oder per Lieferdienst an

Gewinn von McDonald's schmilzt im zweiten Quartal zusammen

New York (AFP) - Die coronabedingten Schließungen von Restaurants weltweit haben den Gewinn der Fastfoodkette McDonald's einbrechen lassen. Er ging im zweiten Quartal um 68 Prozent im Vorjahresvergleich auf knapp 484 Millionen Dollar (413 Millionen Euro) zurück, wie McDonald's am Dienstag mitteilte. Der Umsatz sank um 30 Prozent auf 3,8 Milliarden Dollar.

Ein Arbeiter desinfiziert das McDonald's-Maskottchen © AFP

McDonald's musste seine Fastfoodrestaurants in zahlreichen Ländern schließen, konnte seine Burger und Pommes frites aber immerhin weiter an Autofahrer in den McDrives oder per Lieferdienst verkaufen.