Renault ernennt Bolloré zum Interimschef

Ghosn bei Nissan und Mitsubishi vor der Ablösung

Paris (AFP) - Die japanischen Autokonzerne Nissan und Mitsubishi bereiten nach der Festnahme ihres Vorsitzenden Carlos Ghosn die Ablösung des 64-Jährigen vor. Der Nissan-Vorstand wollte dazu am Donnerstag tagen, bei Mitsubishi werden kommende Woche Entscheidungen erwartet. Der französische Autobauer Renault ernannte seine bisherige Nummer zwei Thierry Bolloré zum Interimschef. Ghosn selbst bleibt laut japanischen Medienberichten in Polizeigewahrsam.

Passanten vor TV-Schirm © AFP

In Japan wird damit gerechnet, dass der Nissan-Vorstand Ghosn abberuft. Auch sein ebenfalls festgenommener Mitarbeiter Greg Kelly dürfte seinen Posten verlieren. Ghosn war als Chef der Allianz Renault-Nissan-Mitsubishi am Montag in Tokio festgenommen worden.

Die Staatsanwaltschaft in Tokio wirft dem Franzosen mit brasilianischer und libanesischer Staatsbürgerschaft vor, zwischen 2011 und 2015 umgerechnet nur 37 Millionen Euro Einkommen deklariert zu haben - knapp halb so viel wie er tatsächlich bezog. Zudem soll er Firmenkapital veruntreut und damit Luxuswohnungen in vier Ländern gekauft haben. Sollte ein Verfahren eröffnet werden, drohen ihm eine fünfstellige Geldstrafe und theoretisch bis zu zehn Jahre Haft.

Bei Renault behält Ghosn zwar formell seinen Posten als Vorstandsvorsitzender, wie der Verwaltungsrat beschloss. Zugleich wurde seine rechte Hand Bolloré zum Übergangsvorsitzenden ernannt. Da Ghosn derzeit "verhindert" sei, leite Bolloré vorläufig das Tagesgeschäft, teilte der Verwaltungsrat mit. Er erhalte die "gleichen Befugnisse" wie Ghosn.

Der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire sprach von einer "soliden Führungsstruktur" bei Renault. Die Lösung sei aber "provisorisch". Der Renault-Verwaltungsrat rief Nissan auf, ihm die Ergebnisse seiner internen Ermittlungen gegen Ghosn zur Verfügung zu stellen.

Ghosn ist seit 2005 Vorstandschef von Renault und gilt als äußerst erfolgreich. Er machte Renault in der Allianz mit Nissan und Mitsubishi zu einem der größten Hersteller weltweit neben Volkswagen und Toyota. Bei Nissan galt Ghosn lange als Retter, seit er das Unternehmen nach dem Renault-Einstieg 1999 wieder profitabel gemacht hatte. Im April 2017 gab er die Konzernführung ab, blieb aber Vorsitzender des Verwaltungsrats.

Am Donnerstag wollte Frankreichs Wirtschaftsminister Le Maire erneut mit seinem japanischen Kollegen beraten. In Frankreich wird befürchtet, Mitsubishi könne aus der Allianz der drei Autobauer aussteigen.

Im März hatte es Berichte gegeben, Ghosn wolle Renault und Nissan komplett fusionieren und das neue Unternehmen auch anführen. Analysten mutmaßten, dies könne der Grund für den "Putsch" gegen Ghosn bei Nissan gewesen sein. Nissan wolle unabhängig bleiben, sagte der Autoanalyst Christopher Richter von CLSA in Tokio, auch wenn das Unternehmen die Allianz mit Renault und Mitsubishi nicht in Frage stelle.

Die japanischen Mitarbeiter ärgern sich Presseberichten zufolge darüber, dass von ihnen entwickelte Technologien auch von Renault genutzt oder der Bau von Modellen wie des Micra nach Frankreich verlagert wurden. "Nikkei" berichtete, seit Jahren schon sei bei Nissan der Ärger über die hohe Bezahlung Ghosns gewachsen.