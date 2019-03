Automanager seit November in Japan inhaftiert

Ghosns neuer Anwalt rechnet diesmal mit Haftentlassung auf Kaution

Tokio (AFP) - Der neue Hauptanwalt des inhaftierten Automanagers Carlos Ghosn ist optimistisch, seinen Mandanten bald auf Kaution aus dem Gefängnis frei zu bekommen. Er habe einen "überzeugenden" Antrag auf Haftentlassung vorgelegt und es wäre für ihn nicht "verwunderlich", wenn Ghosn freikomme, sagte Anwalt Junichiro Hironaka am Montag vor Journalisten in Tokio. Es ist bereits der dritte Versuch, Ghosn auf Kaution freizubekommen.

Ghosns neuer Anwalt Junichiro Hironaka © AFP

Hironaka schlug nach eigenen Angaben "weitere Auflagen" zur Kontrolle seines Mandanten im Fall einer Freilassung vor - etwa eine Videoüberwachung und eingeschränkte Kommunikationsmöglichkeiten mit der Außenwelt. Er reichte den Kautionsantrag am Donnerstag vergangener Woche ein. Noch habe das Gericht in Tokio nicht entschieden, das könne aber jeden Moment passieren. Im Fall einer Ablehnung werde er Berufung einlegen.

Der Automanager Ghosn, der am kommenden Samstag 65 Jahre alt wird, war am 19. November überraschend in Japan festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem vor, er habe jahrelang ein zu niedriges Einkommen bei Nissan deklariert und persönliche Verluste auf den Autobauer übertragen. Der einstige Vorzeigemanager bestreitet die Vorwürfe hingegen und sieht sich als Opfer einer Verschwörung.

Die Justiz sah bei Ghosn bislang Fluchtgefahr sowie die Möglichkeit, dass er Beweise vernichten könnte. Die Untersuchungshaft ist bis 10. März angeordnet. Danach soll der Prozess beginnen. Sein neuer Anwalt, seit Mitte Februar mit dem Fall betraut, will nach eigenen Angaben eine "komplett andere Verteidigungsstrategie" anwenden und rechnet mit einem Freispruch seines Mandanten.