Gläubiger beraten am Dienstag über Zukunft von Galeria Karstadt Kaufhof

Essen (AFP) - Die Gläubiger von Galeria Karstadt Kaufhof beraten am Dienstag in Essen über die Zukunft der insolventen Warenhauskette. Bei der Versammlung in der Essener Messe soll über den aktuellen Insolvenzplan für das laufende Schutzschirmverfahren abgestimmt werden. Nach Informationen der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" werden rund tausend Teilnehmer erwartet; das Treffen ist nicht öffentlich.

Weitere Filialen von Galeria Karstadt-Kaufhof gerettet © AFP

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi will allerdings vor Beginn der Veranstaltung vor der Messe gegen Filial- und Stellenstreichungen demonstrieren - und hält es für möglich, dass noch Filialen gerettet werden können. Zuletzt waren laut Gewerkschaft rund 50 Warenhäuser von der Schließung bedroht und mit ihnen tausende der noch 28.000 Galeria-Beschäftigten.