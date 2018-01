Trump-Regierung preist Steuererleichterungen für Unternehmen an

Glamour und Geländewagen zum Auftakt der Automesse in Detroit

Detroit (AFP) - Feurige Auftritte, Glamour und jede Menge SUVs: Auch in diesem Jahr dominieren spritschluckende Geländewagen und Pickup-Trucks die Automesse in Detroit - Volkswagen hingegen präsentierte sich mit seinem neuen Jetta-Modell vergleichsweise bescheiden. Die US-Regierung nutze den Auftakt der Branchenschau am Sonntag derweil, um für die Vorzüge der Steuerreform von Präsident Donald Trump zu werben.

Auftritt des Mercedes G-Wagon in Detroit © AFP

Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger entstieg am Sonntag der neuen G-Klasse von Mercedes, die im Inneren mit allerlei Technik aufwartet und insbesondere steile Hänge meistern soll. Das Auto sei wegen seines Aussehens "historisch", sagte der frühere Gouverneur von Kalifornien, nachdem aus dem Boden emporschießende Flammensäulen die Präsentation des Geländewagens eingeläutet hatten. Er selbst fahre mittlerweile "seit 25 Jahren" G-Klasse.

Auf Glamour und Anspielungen an die US-Popkultur setzte in Detroit auch Ford: Steve McQueens Enkeltochter Molly McQueen kletterte aus einem Ford Mustang "Bullitt", der neuesten Version des legendären Sportwagens des US-Herstellers. Parallel dazu wurde auch ein original Mustang aus dem Jahr 1968 gezeigt, wie Steve McQueen ihn im Thriller "Bullitt" gefahren hatte.

Darüber hinaus zeigte Ford bei der Messe mehrere weitere Modelle, die vor allem auf die Kundewünschen in den USA zugeschnitten sind - darunter eine neue Sportversion seines SUVs Edge und eine überarbeitete Version seines Ranger-Pickups. Allerdings künftigte Ford auch an, deutlich mehr Geld in die Entwicklung von Elektroautos zu stecken als bislang geplant: Bis 2022 werde Ford elf Milliarden Dollar (rund neun Milliarden Euro) investieren, kündigte das Unternehmen in Detroit an. Bislang waren 4,5 Milliarden Dollar bis 2020 eingeplant gewesen.

Volkswagen trat im Vergleich dazu bei der Branchenschau eher dezent auf und stellte eine komplett überarbeitete Version seines Modells Jetta für einen Kaufpreis von 18.545 Dollar (rund 15.100 Euro) vor. Das Modell sei "ein Schlüssel zu unserem Erfolg in den Vereinigten Staaten", erklärte Markenchef Herbert Diess. Bis 2020 würden jährlich zwei weitere neue Volkswagen-Modelle für den US-Markt folgen, fügte er hinzu.

2017 sei für Volkswagen in den USA trotz eines insgesamt schrumpfenden Marktes ein erfolgreiches Jahr gewesen, erklärte VW-Nordamerika-Chef Hinrich Woebcken. Volkswagen habe zudem "erhebliche Fortschritte in der Abarbeitung der Dieselthematik gemacht". Mehr als 80 Prozent der 540.000 in den USA betroffenen Fahrzeuge seien bereits umgerüstet oder zurückgekauft worden. Bis 2020 wolle Volkswagen mehr als 3,3 Milliarden Dollar (2,8 Milliarden Euro) in der Region investieren, um sich dort zu einem "relevanten Volumenanbieter" zu entwickeln.

US-Verkehrsministerin Elaine Chao nutzte die Automesse unterdessen, um für die Vorzüge der Steuerreform von Präsident Trump zu werben. Dass Fiat Chrysler jüngst entschieden habe, die Produktion seines Pickup-Trucks Ram von Mexiko nahe Detroit zu verlegen, sei "nur ein Beispiel für die positiven Auswirkungen" der Reform, die unter anderem eine Absenkung der Körperschaftsteuer für Unternehmen von 35 Prozent auf 21 Prozent vorsieht - und damit unter den Schnitt der Industriestaaten von 22,5 Prozent.

Dabei bergen sowohl die Steuersenkungen als auch die ungewisse Zukunft des Freihandelsabkommens Nafta mit Mexiko und Kanada laut Experten auch Unsicherheit für die Autoindustrie. Viele Haushalte in den USA wüssten noch nicht, wie sich ihre Lohnzettel künftig entwickelten, sagte die Analystin Rebecca Lindland von Kelley Blue Book der Nachrichtenagentur AFP. Deshalb gebe es durchaus Autokäufer, die ihre Anschaffungen noch zurückstellten.