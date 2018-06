Partner sind unter anderen Commerzbank und Landesbank Baden-Württemberg

Google Pay startet in Deutschland

Berlin (AFP) - Der Bezahldienst Google Pay geht in Deutschland an den Start. Google biete damit eine sichere, schnelle und einfache Möglichkeit einzukaufen, teilte das US-Unternehmen am Dienstag mit. Nutzer mit einer Kredit- oder Girokarte von einer der Partnerbanken können demnach ab sofort über die App auf vielen Webseiten und in Geschäften einkaufen, bei denen kontaktloses Bezahlen möglich ist.

Logo von Google © AFP

Partner von Google Pay sind die Commerzbank und ihre Tochter Comdirect, die Landesbank Baden-Württemberg, die Direktbank N26, die Bezahl-App Boon sowie die Digitalbank Revolut. Geschäfte, in denen kontaktloses Bezahlen möglich ist, sind laut Google Adidas, Aldi-Süd, Hornbach, Kaufland, Lidl, McDonald's, MediaMarkt und Saturn.

Der Markteintritt von Google Pay könnte ein entscheidender Schub für mobile Bezahldienste in Deutschland werden. Zahlreiche Konsumenten hierzulande haben ein Smartphone, das mit dem Google-Betriebssystem Android läuft.