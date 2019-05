Regional unterschiedliche Geschmäcker

Gouda ist der Lieblingskäse der Deutschen

Berlin (AFP) - Gouda ist die Lieblingskäsesorte der Deutschen. Bei einer am Freitag veröffentlichten Umfrage von Kantar Emnid im Auftrag des Milchindustrie-Verbandes nannten 43 Prozent Gouda als ihren Lieblingskäse. Dahinter folgen mit einigem Abstand Camembert (23 Prozent), Emmentaler (17 Prozent) und Butterkäse (13 Prozent). Insgesamt essen die Deutschen statistisch gesehen 24,1 Kilogramm Käse pro Kopf im Jahr.

Käsewettbewerb im norwegischen Bergen © AFP

Dabei unterscheiden sich die Geschmäcker je nach Region: Die größten Gouda-Fans leben mit 55 Prozent in Nordrhein-Westfalen, während die Sachsen und Thüringer mit 40 Prozent Camembert den Vorzug geben. Der Norden schwört laut dem Verband nach Gouda auf Butterkäse (24 Prozent), in Bayern liegt der Emmentaler mit Gouda gleich auf (jeweils 30 Prozent). Wie der Verband betonte, werden in Deutschland 150 verschiedene Käsesorten hergestellt.

Für die Umfrage wurden Mitte April 1009 in Deutschland lebende Menschen zu ihrem Konsum von Milchprodukten befragt.