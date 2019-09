Parlamentsplenum stimmt über Position zu Kandidatur der Französin ab

Größte Fraktionen im EU-Parlament für Lagarde als EZB-Präsidentin

Straßburg (AFP) - Die vier größten Fraktionen im EU-Parlament haben ihre Unterstützung für Christine Lagardes Kandidatur als Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) angekündigt. Vertreter von Konservativen, Sozialdemokraten, Liberalen und Grünen zeigten sich bei einer Plenardebatte am Dienstag in Straßburg von der Eignung der Französin für den Posten überzeugt. Anschließend sollte über die Positionierung des EU-Parlaments zu Lagardes Kandidatur abgestimmt werden.

Christine Lagarde im EU-Parlament in Brüssel © AFP

Die frühere Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF) soll im Herbst die Nachfolge von Mario Draghi an der Spitze der EZB antreten. In einer Anhörung im Währungsausschuss des EU-Parlaments Anfang September hatte sie unter anderem angekündigt, die ultralockere Zinspolitik ihres Vorgängers fortführen und stärker auf eine grüne Finanzpolitik setzen zu wollen. Das Echo seitens der Abgeordneten war überwiegend positiv.

Der spanische Wirtschaftswissenschaftler und liberale EU-Abgeordnete Luis Garicano attestierte der Französin nun, sie habe ihren Test im EU-Parlament "extrem zufriedenstellend" bestanden. Sozialdemokraten und Grüne verknüpften ihr Lob für die angehende EZB-Präsidentin mit der Forderung an die EU-Kommission, die Finanzpolitik der EZB mit einer gemeinsamen Fiskalpolitik zu begleiten.

Der deutsche Grüne Sven Giegold begrüßte explizit, dass mit Lagarde erstmals eine Frau an der Spitze der EZB stehen soll. Auch die von der Französin versprochene "Begrünung der Geldpolitik" hob Giegold als sehr positiv hervor.

Deutlich reservierter fiel der Zuspruch der konservativen EVP-Fraktion aus. Der CSU-Politiker Markus Ferber begrüßte Lagardes Ankündigung, die Geldpolitik der EZB künftig besser erklären und Kritikern zuhören zu wollen. Es sei jedoch klar, "dass die EZB auf mittlere Sicht aus der ultralockeren Geldpolitik aussteigen muss". Wirtschaftsexperten befürchten bei fortführend niedrigem Zinsniveau mittelfristig großen Schaden für Sparer.

Anschließend an die Debatte im Parlamentsplenum in Straßburg war eine Abstimmung über Lagardes Kandidatur angesetzt. Bindend ist das Ergebnis nicht, das Votum galt jedoch als wichtiger Stimmungsmesser darüber, wie groß das Vertrauen in die Französin bei den EU-Abgeordneten tatsächlich ist. Der Rat der EU-Mitgliedstaaten wird dann im Oktober final über Lagardes Ernennung entscheiden.