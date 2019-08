50-Jährige einstimmig nominiert

Grüne Andreae soll neue Hauptgeschäftsführerin von Energiewirtschaftsverband werden

Berlin (AFP) - Der Lobbyverband der Energiewirtschaft in Berlin wird grüner: Neue Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) soll die Grünen-Politikerin Kerstin Andreae werden. Das Präsidium des BDEW habe einstimmig beschlossen, die wirtschaftspolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion als neue Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung vorzuschlagen, teilte der Verband am Montag mit.

Kerstin Andreae im Jahr 2017 © AFP

Zuvor hatte Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) abgewunken: Er habe sich nach zweiwöchiger Überlegung gegen den ihm angebotenen Posten als BDEW-Hauptgeschäftsführer entschieden, sagte er am Montag an der Seite von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) in Hannover. "Mein Platz ist in Niedersachsen." Zudem sei seine Entscheidung ein "klares Bekenntnis zur SPD".

Die 50-jährige Andreae ist Diplom-Volkswirtin und seit 2012 eine der fünf stellvertretenden Vorsitzenden der Grünen-Bundestagsfraktion. Sie gilt als pragmatisch; so hatte sie stets für ein besseres Verhältnis ihrer Partei zur Wirtschaft geworben.

Der Vorstand des BDEW tagt am Dienstag kommender Woche. Er muss Andreae noch bestätigen, das gilt aber als Formsache.

Mit der Grünen-Politikerin bliebe der Verband gut vernetzt in der Politik. Der jetzige Hauptgeschäftsführer Stefan Kapferer war zuvor Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, er wird jetzt Chef des Netzbetreibers 50Hertz. Seine Vorgängerin wiederum war Hildegard Müller, ehemalige Staatsministerin im Bundeskanzleramt. Sie wechselte zum Energiekonzern RWE.

Der BDEW vertritt 1900 Unternehmen der deutschen Strom-, Gas- und Wasserwirtschaft, darunter auch große Konzerne wie RWE und Eon.