Grund sind Corona-Infektionszahlen

Grüne Woche findet 2021 nur digital statt

Berlin (AFP) - Die Internationale Grüne Woche in Berlin findet im kommenden Jahr als rein digitale Veranstaltung statt. Grund dafür seien die bundesweit hohen Corona-Infektionszahlen, erklärte die Messe Berlin am Montag. Bereits im August hatten die Veranstalter angekündigt, dass die Landwirtschafts- und Ernährungsmesse, die in diesem Jahr noch 400.000 Besucher angezogen hatte, im kommenden Jahr lediglich als Branchentreff ohne Publikum abgehalten werden solle.

Bild der Vergangenheit: Grüne Woche im Januar 2020 © AFP

Stattfinden als vollständig digitale Variante soll die Grüne Woche nun vom 20. bis 21. Januar 2021. Sowohl die Eröffnungspressekonferenz als auch Vorträge und Diskussionsrunden sollen dabei live im Internet übertragen und so nach Veranstalterangaben einem "breiten Publikum" zugänglich gemacht werden. "Unsere Bühnen werden nun zum Fernsehstudio", erklärte Lars Jaeger, Projektleiter der Internationalen Grünen Woche bei der Messe Berlin.

Parallel zur Grünen Woche soll auch die Konferenz Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) digital stattfinden. Das Forum, das sich im kommenden Jahr mit der Frage "Pandemien und Klimawandel: Wie ernähren wir die Welt?" befassen soll, findet vom 18. bis zum 22. Januar statt. Beim GFFA diskutieren rund 2000 internationale Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft zu agrar- und ernährungspolitischen Fragen.