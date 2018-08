Firma reduziert Verträge mit Zulieferern - Über 800 Stellen werden gestrichen

Grüne und IG Metall besorgt wegen Jobabbaus bei Windanlagenhersteller Enercon

Aurich (AFP) - Grüne und Arbeitnehmervertreter haben besorgt auf den Abbau mehrerer hundert Stellen bei Zulieferern des Windanlagenherstellers Enercon in Norddeutschland reagiert. Der Jobabbau sei das "dramatische Ergebnis der falschen Energiepolitik dieser Bundesregierung", erklärte die Grünen-Energieexpertin Julia Verlinden am Donnerstag. Sie warf der Koalition einen "unverantwortlichen Bremserkurs gegen Erneuerbare Energien" vor. Innovative Firmen in der Branche hätten in Deutschland "immer schlechtere Aussichten".

Windräder in Brandenburg © AFP

Enercon, ein Hersteller von Windenergieanlagen, hatte am Mittwoch verkündet, sein Geschäft stärker international auszurichten. Die Auftragslage am Heimatmarkt sei "stark rückläufig" und die Windenergiebranche stehe "massiv unter Druck", erklärte das Unternehmen. Eine Reduzierung von Zulieferverträgen sei daher "unumgänglich". Insgesamt sollen deshalb ab dem vierten Quartal gut 800 Stellen wegfallen, wie Enercon ausführte. Betroffen sind unter anderem Firmen, die Betontürme von Windenergieanlagen bauen oder Rotorblätter fertigen.

Die allermeisten Stellen sollen in Niedersachsen gestrichen werden. Die Gewerkschaft IG Metall Küste warnte Enercon vor einem "Kahlschlag auf Kosten der Beschäftigten". Stattdessen sei ein "koordiniertes Vorgehen" nötig, außerdem müsse sich die Landesregierung in Niedersachsen für den "Erhalt möglichst vieler Arbeitsplätze bei Enercon" einsetzen. Außerdem müsse Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) seinen Widerstand gegen die im Koalitionsvertrag festgeschriebenen Zusatzausschreibungen für Wind- und Solarenergie aufgeben, forderte die Gewerkschaft.