Elektroautobauer beginnt testweise Produktion in neuer Fabrik in China

Gute Quartalszahlen bescheren Tesla-Aktie Höhenflug

San Francisco (AFP) - Gute Quartalszahlen und Neuigkeiten aus China haben der Aktie des Elektroautobauers Tesla einen Höhenflug beschwert. Der Aktienkurs stieg am Mittwoch im Handel nach Börsenschluss um teilweise bis zu 15 Prozent. Zuvor hatte Tesla für das dritte Quartal des Jahres einen Gewinn von 143 Millionen Dollar und einen Umsatz von 5,4 Milliarden Dollar vermeldet. Analysten hatten mit einem Verlust gerechnet.

Das Model 3 von Tesla © AFP

Tesla gab zudem den Start der Produktion in seiner neuen Fabrik in China bekannt. In der sogenannten Gigafactory in Shanghai würden "auf Versuchsbasis" Fahrzeuge gebaut. Mit dem Werk will der Elektroautobauer seine Produktionskapazitäten deutlich erhöhen. Die Schwierigkeiten, die Nachfrage zu bedienen, sind schon lange ein Problem des von Elon Musk geführten US-Konzerns.