In gesamter Wirtschaft nur 14 Prozent betroffen

Hälfte der Beschäftigten in Landwirtschaft arbeitet regelmäßig sonn- oder feiertags

Wiesbaden (AFP) - Knapp die Hälfte der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft arbeitet regelmäßig auch an Sonn- oder Feiertagen. Im Jahr 2017 waren es 47 Prozent der Beschäftigten, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Damit arbeiteten nur Beschäftigte im Gastgewerbe noch häufiger regelmäßig sonn- oder feiertags (53 Prozent). In der gesamten Wirtschaft waren es im Schnitt 14 Prozent aller Erwerbstätigen.

Weizenkörner rieseln auf einen Anhänger © AFP

Von den Selbständigen in der Landwirtschaft arbeiteten fast drei Viertel sonn- oder feiertags, Angestellte waren mit einem Viertel deutlich seltener davon betroffen. Fast die Hälfte aller Erwerbstätigen in der Landwirtschaft, die sonn- oder feiertags arbeiten, waren über 65 Jahre alt. Nur ein Drittel war jünger als 30 Jahre.