Früherer Konzernchef soll wegen Mobbings für vier Monate in Haft

Haftstrafen für Ex-Telekom-Manager in Frankreich nach Suizidwelle

Paris (AFP) - Rund zehn Jahre nach einer beispiellosen Suizid-Serie bei der französischen Telekom sind drei frühere Manager wegen Mobbings zu Haftstrafen verurteilt worden. Darunter ist auch der ehemalige France-Télécom-Chef Didier Lombard, den das Pariser Strafgericht zu vier Monaten Gefängnis und einer Geldbuße von 15.000 Euro verurteilte. Er kündigte umgehend Berufung an. Dem Konzern, der heute Orange heißt, legte das Gericht die höchstmögliche Geldstrafe von 75.000 Euro auf.

Einer der Hauptangeklagten: Der frühere France-Télécom-Chef Didier Lombard © AFP

Lombards Stellvertreter Louis-Pierre Wenès und der ehemalige Personalchef Olivier Barberot sollen nach dem Urteil ebenfalls für vier Monate ins Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft hatte jeweils ein Jahr Haft für die drei Hauptangeklagten gefordert, das Strafgericht setzte davon aber jeweils acht Monate zur Bewährung aus. Die Angeklagten hatten alle Vorwürfe bestritten.

Es ist das erste Mal, dass ein großer börsennotierter Konzern in Frankreich in einem Mobbing-Prozess verurteilt wird. Die Angeklagten setzten dem Urteil zufolge ab 2007 mit den Mitteln von Druck und Einschüchterung ein Programm zum Abbau von mehr als 20.000 Stellen im Konzern durch.

Laut dem Gericht entwarfen Telekom-Chef Lombard und seine Helfer "einen konzertierten Plan, um die Arbeitsbedingungen der Angestellten zu verschlechtern und ihr Ausscheiden zu beschleunigen". Dies habe ein "Klima der Angst" in dem Unternehmen geschaffen, das kurz zuvor privatisiert worden war.

In dem Prozess ging es um fast 40 Mitarbeiter, von denen 19 Suizid begingen und zwölf weitere einen Suizid-Versuch. Andere litten an Depressionen und waren teilweise arbeitsunfähig. Ins Rollen kam der Fall, nachdem ein Techniker in seinem Abschiedsbrief von einem "Terror-Management" bei der Telekom gesprochen hatte. Die Gewerkschaften erstatteten daraufhin Anzeige.

Als Zivilklägerin trat in dem Prozess unter anderem eine Frau auf, deren Vater sich 2011 vor einer Telekom-Zweigstelle in Mérignac in Westfrankreich selbst angezündet hatte. "Mit dem Tod meines Vaters haben sie ihr Firmenziel erreicht", hatte sie in Richtung der Angeklagten gesagt.

Lombards Anwalt warf dem Gericht "Rechtsfehler" vor und nannte das Urteil "vollkommen demagogisch".