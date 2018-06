Betriebsstart für 06.00 Uhr angekündigt - Weiterhin Einschränkungen

Hamburger Flughafen nimmt Betrieb am Montagmorgen wieder auf

Hamburg (AFP) - Nach dem Stromausfall am Hamburger Flughafen wird der Betrieb am Montagmorgen wieder aufgenommen. Starts und Landungen seien ab 06.00 Uhr geplant, sagte eine Airport-Sprecherin der Nachrichtenagentur AFP. Es seien aber im Tagesverlauf noch Verspätungen möglich. Zur Ursache für den Kurzschluss, der am Sonntag zu dem Stromausfall und der vollständigen Einstellung des Flugbetriebs geführt hatte, konnte die Sprecherin zunächst keine Angaben machen.

Gestrandete Reisenden am Hamburger Flughafen © AFP

Der Sprecherin zufolge sind für Montag 214 Ankünfte und 214 Abflüge geplant. Zehn ankommende Flüge sowie 23 Abflüge seien gestrichen worden. Wie viele Flüge von Verspätungen betroffen sein könnten, war zunächst nicht absehbar. Unklar war auch, wann sich die Lage wieder normalisieren würde: "Wir gehen davon aus, dass das noch den ganzen Tag so geht", sagte die Sprecherin.

Passagiere, die von Flugausfällen am Sonntag betroffen waren oder für Montag einen Flug ab Hamburg gebucht haben, wurden gebeten, sich noch vor der Anreise zum Airport mit ihrer Fluggesellschaft in Verbindung zu setzen.

Durch den Stromausfall am Sonntag hatte der größte Flughafen Norddeutschlands seinen Betrieb komplett einstellen müssen. Insgesamt waren am Sonntag 200 Starts und 200 Landungen geplant. Bevor der Betrieb um 10.00 Uhr eingestellt wurde, fanden 37 Starts und 24 Ankünfte statt.

Von den Ausfällen betroffen waren rund 30.000 Passagiere. 150 Fluggäste mussten nach Angaben der Airport-Sprecherin die Nacht auf Feldbetten am Flughafen verbringen.

Die Techniker des Flughafens hätten den Schaden beheben können, hieß es. Was genau den Kurzschluss verursachte, konnte die Sprecherin zunächst aber nicht sagen.

Über den aktuellen Stand aller Flüge ab Hamburg informiert der Flughafen auf seiner Website unter www.hamburg-airport.de.