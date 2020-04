Supermärkte können derzeit nicht so viele Kunden pro Stunde bedienen

Handel ruft Kunden zu "vorausschauenden" Ostereinkäufen auf

Berlin (AFP) - Der Handel hat die Bundesbürger vor den Osterfeiertagen zu vorausschauenden Einkäufen aufgerufen. "Überlegen Sie bereits jetzt, was Sie für die Feiertage benötigen", empfahl der Handelsverband Deutschland (HDE) am Freitag. Eine sorgfältige Einkaufsplanung sei "gerade unter dem Eindruck der Corona-Krise" wichtig. Aufgrund der Abstandsregelungen und Zugangsbeschränkungen könnten in den Lebensmittelgeschäften aktuell nicht so viele Kunden pro Stunde bedient werden wie vor der Krise.

Kassierer im Supermarkt © AFP

Der Bundesverband des Deutschen Lebensmitteleinzelhandels (BVLH) ergänzte: "Planen Sie Ihre Einkäufe und nutzen Sie dafür sowohl die breiten Öffnungszeiten als auch alle Einkaufstage der Woche." Die Lebensmittelhandelsunternehmen arbeiteten momentan auf Hochtouren, um die Lebensmittelversorgung unverändert sicherzustellen.