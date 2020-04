Fertigung soll an Standorten Wolfsburg, Emden und Hannover hochgefahren werden

"Handelsblatt": Deutsche VW-Werke beginnen übernächste Woche wieder mit Arbeit

Düsseldorf (AFP) - Die großen fahrzeugproduzierenden Werke des Autobauers Volkswagen in Deutschland sollen einem Medienbericht zufolge voraussichtlich in der übernächsten Woche wieder ihre Arbeit aufnehmen. Das berichtete das "Handelsblatt" am Mittwoch unter Berufung auf Konzernkreise. Erster Produktionstag wäre demnach der 27. April. Zu den Werken, in denen die Fertigung wieder aufgenommen werden soll, gehören laut der Zeitung die Standorte Wolfsburg, Emden und Hannover.

VW-Standort in Wolfsburg © AFP

In den deutschen Autowerken plane Volkswagen zunächst mit einer Ein-Schicht-Produktion mit einem deutlich kleineren Teil von Mitarbeitern. Sie sollen laut "Handelsblatt" ihre ersten Erfahrungen damit sammeln, wie sich Autos unter verschärften Corona-Bedingungen produzieren lassen. Volkswagen hoffe darauf, dass diese ersten Anläufe erfolgreich sind. Nach und nach sollen dann später wieder reguläre Stückzahlen in den deutschen Fabriken erreicht werden.

Die Bänder ruhen in den deutschen VW-Werken seit dem 19. März. Die vergangenen Wochen hatte das Unternehmen laut "Handelsblatt" für die Umgestaltung der Produktion genutzt. Die Fertigungsanlagen seien entzerrt worden, um das Infektionsrisiko der Mitarbeiter durch das Coronavirus nach dem Wiederanfahren der Produktion so gering wie möglich zu halten. In Teilbereichen werde künftig trotzdem Schutzkleidung getragen werden müssen.